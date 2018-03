Tuiteros se enfrentan por formalización por hurto de Chriss McMillan

Durante el último tiempo la periodista Chriss McMillan ha hecho noticia por los hechos ocurridos en su vida privada. Se canceló su matrimonio, fue acusada de suplantación de identidad, perdió su trabajo, se habló de supuestas amenazas de muerte y complejos problemas de salud, a lo que se suma la reciente acusación de robo ocurrida en diciembre pasado en una tienda del sector oriente de la capital.

En el programa Primer Plano se revisaron algunos detalles del difícil momento que vive la ex trabajdora de Canal 13 y los tuiteros reaccionaron divididamente. Algunos entregaron manifestaciones de apoyo, asumiendo que la periodista estaría fuertemente afectada por una depresión, mientras que otros se burlaron o la criticaron por estar "buscando pantalla" con el episodio del supuesto hurto.

Por qué no formalizan a los delincuentes de verdad y dejan tranquila a @chrissmcmillan ?!?! Que rabia la wea..

@chrissmcmillan

A lo mejor pensamos distinto pero los dolores del corazón no distinguen ni derecha ni izquierda esperó qué trates tú enfermedad y no llegues a hechos qué ya no tienen vuelta atras.

— Maximo Orellana (@Maximooc) March 24, 2018