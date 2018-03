Carlos Caszely quiere ir al Festival de Viña y Olmué con su show de stand up comedy: "Si fue Barticciotto, por qué yo no"

En 2016 Carlos Caszely realizó un show de stand up comedy junto a Rodrigo Villegas, llamado "humor en un metro cuadrado, espectáculo que al parecer le dejó picando el bichito al ex futbolista de seguir sobre las tablas. Por eso siguió realizando esta actividad y, en conversación con La Cuarta, dice proyectarse en este nuevo ámbito.

"Yo siempre lo digo, me voy a morir luego de participar en los festivales de Olmué o de Viña del Mar. Siempre hay que reinventarse y yo estoy aprendiendo. Jugué fútbol, fui profesor, dueño de colegio, dueño de una hacienda, de un restaurante, canté, bailé, actué y hago mis stand up. Si fue Barticciotto A Viña, por qué yo no", aseguró al medio, agregando que, por el momento, descarta volver al fútbol de alguna manera.

"Difícil, está tan maleado todo que prefiero que no. Uno tiene que cumplir etapas en su vida y yo he cumplido muchas. Por eso digo que es difícil, pero uno nunca debe decir nunca", dice.

Y es que "el chino" tiene mucha vitalidad y la quiere emplear en buenas cosas. "He hecho tanto en mi vida, nunca me he quedado de brazos cruzados porque tengo la capacidad y la suerte de haber estudiado tres carreras que me permiten abrir mi mente, me permiten estar aprendiendo, porque voy y pregunto todo", agregó.