¡Lo que sea por el rating! El asqueroso reto que se vivió en reality mexicano

A una semana de que se estrenará Reto 4 Elementos, los participantes tuvieron que someterse a una asquerosa prueba. Tuvieron que perder el asco y jugar con cucarachas.

El reto consistía en pasar el mayor número de cucarachas de un contenedor, que además tenía larvas, a otro vacío; la prueba tenía como requisito, trasladar los insectos con su boca.

Este reto valió las críticas en Twitter, usuarios escribieron: ¡Qué asqueroso y repugnante así como el riesgo de salud….No me parece ese tipo de juegos donde denigren a los concursantes".

Estas son otras reacciones:

"Odio 4 elementos, nunca será como mi Exatlón, Exatlón es mejor, yo no veré 4 elementos nunca pero todas sus pruebas han sido muy malas y que asco las cucarachas, no vean 4 elementos, NO QUIERO QUE LO VEA NADIE, VEAN EXATLON POR FAVOOOOOR POR FAVOOOOOR!!!!!!" pic.twitter.com/dAEZ5owUBX

