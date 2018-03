¿Muere Antonieta en "Perdona nuestros pecados"?: Las teorías de lo que viene en la teleserie y lo que pasará con Isabel

Parecía un día perfecto para Lamberto y Silvia. Ernesto Möller les había pasado su gran casa para celebrar su matrimonio a la orilla de la piscina y la familia se reunía nuevamente con la amenaza lejana de Armando Quiroga. Sin embargo, su hija Isabel tendría preparada la gran sorpresa de la noche y, quizás, en lo que va de la temporada.

Desesperada tras ir a hablar con Gerardo y que este le dijera que no la amaba, Isabel empujó por el balcón del segundo piso a Antonieta, dejándola ensangrentada y con su madre gritando "la mató". Sin embargo, ¿falleció el personaje de Constanza Araya? Si bien no hay certeza de esto, lo más probable es que no. Y es que la actriz se ve en el avance de la segunda temporada que Mega liberó hace algunas semanas, aunque lo más seguro es que haya perdido al hijo que esperaba.

De hecho, de eso último puede haber más certeza, ya que en una adelanto del capítulo de este lunes 26 de marzo dado esta mañana por "Mucho Gusto", se puede ver la desesperación de Gerardo al recibir una carta, y en la que se puede pensar que le informan de la tragedia, del mal estado de salud de su amor y de la pérdida de su hijo.

La actriz subió un par de fotografías a Instagram agradeciendo a "Perdona nuestros pecados". ¿Se estará despidiendo entonces?

Por otro lado, en el mismo avance se ve como Corcuera le avisa al comisario Pereira que es Isabel quien empujó a Antonieta por el segundo piso, yendo este a detenerla. sin embargo, recordemos que en el avance de la segunda temporada se puede ver que la hija predilecta de Quiroga está en el psiquiátrico, ante la atenta mirada de Gerardo.

Las redes sociales también ayudaron en la teoría de lo que pasará realmente con Isabel y Antonieta:

La Toñita no muere, sale en el trailer de la segunda temporada. #LaTragedia #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/m3jfRr6gOH — GeorgeRamirez (@ElGeorgeRamirez) March 26, 2018

#LaTragedia quizás la Toñita queda viva y solo muere la guagua 💔 porque aparece en el avance de la segunda temporada 🐍 La Isabel es mala de adentro ! pic.twitter.com/peeR5DY73X — Joselyn Castillo (@josselandiaxD) March 26, 2018

#LaTragedia LA TOÑITA NO MUERE MIREN LA TEMPORADA 2 pic.twitter.com/R6bPc6bVHZ — AndresdeChile (@chile_franco) March 26, 2018

La toñita aparece en el avance de la segunda temporada de #PerdonaNuestrospecados … Al parecer muere su guagua … 😖 #LaTragedia pic.twitter.com/p0vh2IlAOF — FranciscoPietrantoni (@Fpietrantoni) March 26, 2018

Mi teoría es que Antonieta no muere ya que aparece en el spot de la temporada 2. Claramente perderá la guagua eso si #LaTragedia #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/7Ii7i2O7Nr — Bastián Yáñez (@Bastian_YG) March 26, 2018