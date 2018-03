Director del Festival de Viña y su salida de CHV: “Fue muy conversada”

El equipo del Festival de Viña del Mar en Chilevisión se terminó por desmantelar. Durante la tarde de ayer, su director, Álex Hernández, finalizó su último vínculo con el certamen, luego de sellar su salida de la señal privada. El canal terminó con su contrato, el cual ya había llegado a su fin en los últimos días de febrero y había sido extendido hasta mayo, a la espera de lo que pasaría con la licitación del evento.

“Fue una salida muy conversada. Mi continuidad dependía del la continuidad del Festival en el canal”, cuenta el creador de los programas juveniles “Mekano” y “Yingo” a Publimetro. El director aseguró que el evento era un objetivo por lo que se hizo lo posible “y no fue positiva la resolución”.

“Es una verdad que se veía venir hace mucho tiempo”, dice y agrega: “el Festival no estaba en sus prioridades. Es una decisión que no puedo cuestionar o decir nada de ella”.

Designado en 2010, Álex Hernández tuvo que aplazar su llegada como director de Festival de Viña para el 2012, producto de un delicado problema de salud. La ahora ex cabeza del certamen reemplazó a Juan Pablo González, quien dirigió el evento por dos años y que ahora está en Mega. “Lo que me llevo de CHV es lo más relevante, y te lo digo súper en serio, puros cariños de los compañeros, un aprendizaje gigante, un orgullo de lo hecho y el trabajo en equipo, que es fundamental”, cuenta sobre su seis años a cargo del evento, el que hoy fue valorizado por la alianza de Canal 13 y TVN en nueve millones de UF, cifra que pusieron sobre la mesa en la licitación para quedarse con el Festival por los próximos cuatro años, en la que CHV también participó, ofertando 36 mil UF.

“El trabajo se hizo con esa intención”, afirma Hernández al ser consultado sobre el interés que generó en estos dos actores de la televisión nacional, que terminó por plasmarse en esta la abultada oferta realizada por ambos canales en asociación con Fox Networks Group e Iberoamerican Radio Chile. Sobre el futuro del Festival, Hernández afirma que “la alianza entre TVN y Canal 13 lo va a hacer crecer. Son dos pantallas y canales muy importantes”. Sobre la posibilidad de sumarse a alguno de las dos señales para seguir ligado al certamen musical, asegura que “no hay acercamientos”.