¡Insólito! Luis Miguel no se presentó a un show y fue reemplazado por su doble

En el 2010 se rumoraba que el imitador argentino de Luis Miguel fue quien subió al escenario para suplantar al mexicano durante uno de sus conciertos en el país.

Y no fue sino hasta ahora, casi ocho años después, que Andrés Rey confesó haber ocupado el lugar del cantante.

El show programado para realizarse en San Luis, Argentina, presentó algunos problemas técnicos y “El Sol” tuvo que abandonar el lugar, siendo reemplazado por Rey.

El “LuisMi” argentino

En entrevista con Cadena 3, el imitador reveló que cuando Luis Miguel no quería dejarse ver ante la prensa o dar entrevistas, era él quien “armaba simulacros” y fingía ser el artista en lugares públicos, para “agitar a la prensa”.

“Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a Argentina”, explicó Rey.

Cuando le cuestionaron sobre ser contratado para cantar en vez del mexicano señaló: “Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar. Pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también que se fueron armando distintos tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows”.

“Los productores hacen inversiones muy grandes y a veces el lugar no está a la altura de lo que el artista quiere, ellos tienen muchas exigencias que se escapan de lo que puede brindar el productor. Cuando las cosas no se cumplen, no dan notas, no mandan material y los productores tratan de rebuscarse de otra manera”, explicó en referencia al por qué contratar imitadores.

“A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente”, añadió el argentino.