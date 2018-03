"Abusando y masacrando al pueblo Mapuche, con el fin de enriquecerse": El fuerte descargo de Daniela Ramírez contra General de Carabineros acusado de desfalco

La actriz Daniela Ramírez se hizo conocida en nuestro país cuando corría el año 2011 e interpretaba a "Esperanza Reyes" en la teleserie "Esperanza" de TVN. Luego, tuvo otros papeles en producciones televisivas, como "Secretos en el jardín" y "La Poseída", pero en su llegada a Mega volvió a llamar la atención del público con su protagonismo en "Amanda".

El éxito de la teleserie la transformó en una actriz querida por el público y con gran cantidad de seguidores en redes sociales, donde aprovecha de compartir proyectos y algunas imágenes de su vida tras las cámaras. Así, en Instagram también ha aprovechado de dar su opinión respecto a algunos temas, como la dada hace algunas horas respecto a Flavio Echeverría, General (R) de Carabineros implicado en el denominado "Pacogate" y sindicado como uno de los principales autores del desfalco.

"Aquí les presento al General Echeverria y lo vergonzoso qué pasó en la institución de carabineros .. un excelente montaje basado en viáticos por "conflicto étnico" utilizando , abusando y masacrando al pueblo Mapuche , con el fin de enriquecerse y gozar de impunidad por el simple hecho de sentirse blindados gracias a su institución", parte diciendo la actriz, agregando que es "una real vergüenza señores!!! Toda esa plata , los 41.000.000 millones de pesos robados , son nuestros impuestos !! Por favor que esto no se silencie !! Ojalá se haga algo ! Con todo él hambre que hay en nuestro país …con todo lo que inventaron sobre el pueblo mapuche , se atreven a hacer esto!!!!! … realmente una pena .. "

Al mismo tiempo, aprovechó de comentar que editó su comentario original para que no quedara dudas de que no estaba generalizando y sñolo hablaba del General Echeverría y los implicados. "Edité mi comentario porque creo que no se tiene que perder el foco de mi acusación , es este caso , esta persona y lo que lideró … no a padres de familias y a hombres y mujeres que en silencio y con convicción cumplen su oficio y su labor cada día de su vida … hablo de denunciar este caso que creo es impactante !!", sentenció.