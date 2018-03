"La enfermedad avanzó”: El emotivo mensaje de Javiera Suárez a sus cercanos que confirma su delicado estado de salud

Miro hacia arriba, porque la Fe que tengo sigue siendo la misma. Sonrío, porque aunque el resultado de los exámenes no era el que esperábamos, aún tengo la suerte de acceder a diversos tratamientos. No pierdo las esperanzas, porque sé que aunque a veces nos toque bajar, luego subimos y con más fuerza. Dirán que es imposible, hasta que lo logras. Así será. Lo juro por mi marido @drcristianarriagada y mi hijo Pedro.

A post shared by Javiera Suárez (@javierasuarezoficial) on Mar 23, 2018 at 7:29pm PDT