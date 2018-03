Radiohead: cinco datos del disco que viene a mostrar a Chile

Desaparecieron del Internet

Hoy, en un sociedad hiper conectada a través de la tecnología, es imposible ser anónimo en Internet. Pero Radiohead desafió a la red y el primero de mayo de 2016, eliminó tanto su sitio oficial como las redes sociales. Rápidamente, los fanáticos del grupo se dieron cuenta y empezaron a especular con la salida del que sería el sucesor de "The King of Limbs", disco editado en 2011. Además, los ingleses enviaron a algunos de sus seguidores un folleto con la siguiente leyenda: "Sing a song of sixpence that goes/ Burn the Witch/ We know where you live".

Muchas de las canciones ya se conocían

Radiohead ya había presentado a la mayoría de las canciones que fueron parte de este noveno trabajo, por lo que muchas parecieron muy familiares a los fanáticos más extremos. Pero los arreglos que marcaron el paso de temas en vivo a una versión de estudio, hicieron que par muchos sonaran como nuevas. "Daydreaming", "Decks Dark" y "Tinker Tailer Soldier Sailor Rich Man Poor Man Beggar Man Thief", fueron alguna de las canciones completamente nuevas para "A Moon Shaped Pool"

"True Love Waits"

Tal como se desata en el punto anterior, muchas canciones ya había sido presentada en vivo por la banda. Entre ellas destaca, "True love waits", tema que fue tocado por primera vez en 1995, durante el tour para promocionar su segundo álbum "The Bends". También fue incluido en el disco en vivo "I Might Be Wrong: Live Recordings" del año 2001. Por ello, esta nueva versión de estudio fue prácticamente un regalo para su seguidores.

La pérdida de Nigel Godrich

A través de Twitter, Nigel Godrich, el productor de la banda, dio a conocer que mientras trabajo en el álbum perdió a su padre y que, de alguna manera, esta dolorosa experiencia quedó plasmada en el disco. Además, agradeció al grupo por el apoyo y cariño que le brindaron.

¿Mensaje secreto?

El orden alfabético en el que están las canciones en el noveno disco del grupo británico abrió la puerta a que lo seguidores se preguntaran si esa era la secuencia a escuchar el álbum o si había otro orden. Además, muchos comenzaron a quebrarse la cabeza sobre si había un concepto detrás de este trabajo llegando a especular con una extraña coincidencia: "A Moon Shaped Pool" comienza con la palabra "stay" (quedarse) y termina con "leave" (salir).