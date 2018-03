Sofía Reyes y “1, 2, 3”: “Me tomó tiempo encontrar ese sonido”

De Dua Lipa a Ozuna. Ese el amplio abanico de referentes musicales que Sofía Reyes menciona en conversación con Publimetro. La cantante mexicana de XX años, realizó una breve visita promocional, que terminó siendo una celebración, ya que su más reciente sencillo llamado "1, 2, 3" está cerca de superar las 40 mil reproducciones en Youtube a casi un mes de haber estrenado su video. "Estoy súper contenta. Nunca me había pasado esto con una canción y en muy poco tiempo. Es muy cool, porque, al final, al tener a Jason Derulo y De La Ghetto, la canción llega a otros mercados que no había pisado. Fue viral en Hong Kong y llegó a Europa", cuenta Reyes.

La canción ha sido un nuevo desafío para la corta carrera de la mexicana, ya que, tal como ella explica, es algo distinto a los que había estado haciendo. “Muchos comentarios que recibí, eran que la canción les parecía extraña, pero que después les encantaba. Creo que es porque es algo diferente y al final del día es algo bueno”, relata.

Esta es la tercera vez de Sofía Reyes en Chile y, asegura, que es uno de los países con los que tiene mayor relación con sus fanáticos. “Cada vez es más cool venir, porque conozco a gente nueva. Creo que uno de mis primeros SoCrew (club de fan) que tuve fue acá. Siempre he sido muy agradecida con el público chileno”, dice.

Como todo artista, el Festival de Viña es uno de sus objetivos. “Sería increíble. Hace mucho tiempo que quiero estar ahí. Sin duda que sería muy cool”, afirma y espera que los réditos que está cosechando con ”1,2, 3” la lleven a subirse al escenario de la Quinta Vergara el próximo año. Por lo pronto, Reyes se alejará de su carrera como actriz para enfocarse en la música. Ya tiene el 95% de su próximo sencillo ya listo, sólo falta definir con quién va a colaborar. “La canción está termina y grabada. Va de la mano de la línea de “1,2,3”. Me tomó tiempo encontrar ese sonido, pues, no sé, me representa mucho y me encanta. Creo que seguiré por esta línea por un rato”, adelanta.