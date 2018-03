"Lo logramos una vez más": Javiera Suárez recibe el alta médica

De ALTA!!!!! Al fin!!! Luego de 1 semana internada y de pasar mucho susto y sentimientos de tristeza, incertidumbre y miedo; lo logramos una vez más. Hablo en plural, porque sin mi marido @drcristianarriagada , Pedrito, mi familia, mis amigos y sin ustedes, esto sería imposible. Todo el amor y rezos son los que hacen que salga de las estadisticas y ni los doctores se la crean!!! Los quiero y les doy mis infinitas gracias!! Ahora a rezar más por favor les pido para que el tratamiento elimine la enfermedad y se haga el milagro. Yo sé que así será!!!! Estoy feliiiiizzzzzz y demasiado agradecida!!!!! Soy una afortunada!!! Y en Semana Santa recemos también por todos aquellos enfermos de cáncer que sufren para que se mejoren y accedan a tratamientos dignos!!! Dios los bendiga!!!

