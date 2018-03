A lo "Terminator": las primeras palabras de Arnold Schwarzenegger al despertar de su operación

Conmoción causó en el mundo del espectáculo la noticia publicada hace algunos días en la que se señalaba que Arnold Schwarzenegger, actor, físico culturista y ex Gobernador de California habría sufrido un peligroso infarto que casi acaba con su vida.

Según explicó Daniel Ketchell, representante oficial de la estrella, a través de sus redes sociales, Shwarzenegger debió ser intervenido en una operación a corazón abierto durante varias horas. Pero finalmente todo resultó bien.

El mismo Ketchell se aseguró de dar la noticia a los miles de fans que el protagonista de "Terminator" tiene en su cuenta de Twitter asegurando que "Shawrzenegger está despierto y sus primeras palabras fueron: 'He vuelto', así que está de buen ánimo".

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6

— Daniel Ketchell (@ketch) March 30, 2018