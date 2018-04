Eduardo Fuentes respalda a Karol Lucero y critica "la moralina imperante en redes sociales": "Tú eres una persona de buen corazón"

Un fin de semana ajetreado tuvo Karol Lucero. Tras la filtración de un video, donde aparentemente le hacían sexo oral mientras estaba en su programa en Radio Carolina, las redes sociales repudiaron la grabación y criticaron fuertemente al animador, quien tuvo que salir a dar explicaciones del caso y las disculpas a quienes se sintieron ofendidos.

Publimetro Chile Patricia Maldonado y miembros de "Mucho Gusto" salen en defensa de Karol Lucero: "Le tienen envidia" Esta mañana el joven rostro extendió sus disculpas a compañeros y auditores, "a quienes falté el respeto en una situación inapropiada en cámara".

Sin embargo, Karol no sólo ha recibido cuestionamientos, sino que también apoyo, como el de sus compañeros en "Mucho Gusto" y de su amigo Eduardo Fuentes, con quien ha compartido varias giras de la Teletón. El animador del "Mentiras Verdaderas" de La Red aprovechó la publicación del ex "Yingo" y le envió su apoyo, destacando su calidad humana.

“Amigo, los fracasos ocurren cuando no aprendemos de los errores que siempre cometeremos. La sociedad farisea siempre tendrá las ganas de escupir, porque es más fácil hacerlo que intentar entender, aunque sea inentendible aquello de lo que se nos culpa. Tú eres una persona de buen corazón que dedica tiempo y dinero a ayudar”, escribió Fuentes, agregando que eso "no importa, lapidemos al que se equivoca por la moralina imperante en redes sociales. Ese no es el mundo. Aprende de esto, cuídate el doble y a seguir trabajando. Un abrazo”.