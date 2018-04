Malas noticias: tuiteros se niegan a creer la muerte del Padre Reynaldo y llenan la red con sus teorías

Pese a que la historia de amor protagonizada por el Padre Reynaldo y María Elsa llenó los corazones de los televidentes durante decenas de capítulos, ahora, "Perdona Nuestros Pecados" podría haber dado un gran golpe: su fin definitivo.

Al terminar el capítulo emitido este domingo, las "malas noticias" llegaron a Villa Ruiseñor. Luego de un llamado, la familia Quiroga se enteró de la desafortunada noticia: el Padre Reynaldo murió. La noticia provocó una escena cargada de emotividad, pues la inesperada noticia vino de la mano con la pelea protagonizada por Armando y María Elsa minutos antes.

Y claro, nadie puede creer que el personaje interpretado por Álvaro Rudolphy se haya transformado en un buen cristiano. De hecho, antes de informada la noticia, Quiroga protagonizó un increíble rezo orientado a encontrar a su nieto perdido y a la salud de Antonieta.

Pese a que el fallecimiento parece real, las teorías e hipótesis llenaron la red. Todos saben que es difícil despedirse de un protagonista, más aún cuando se supone, seguiría siendo parte del elenco para la próxima temporada.

Además, la épica escena en donde aparece el Padre (Mario Horton) con sus manos manchadas de sangre, hace creer más aún en que su muerte esconde algo de mentira, pues aquella escena pertenecería a 1960, dos años después del tiempo que viven actualmente en la trama.

A post shared by Perdona Nuestros Pecados (@perdona_nuestrospecados) on Mar 29, 2018 at 6:10pm PDT

#MalasNoticias y si el cura no está muerto? se salva del balazo que le dieron y finge su muerte para que Quiroga no lo intente de nuevo? Porque no me explico que Lidia llame a los Quiroga para avisar, Así también me explico lo escondido que sale en el trailer de la 2da temporada

— Konstanza Daniela 🙂 (@connie_th) April 2, 2018