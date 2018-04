Patricia Maldonado y miembros de "Mucho Gusto" salen en defensa de Karol Lucero: "Le tienen envidia"

Luego de un turbulento fin de semana, Karol Lucero fue defendido por sus propios compañeros de matinal.

Durante esta mañana, los panelistas de “Mucho Gusto” salieron en defensa de su colega, quien fue acusado públicamente luego de que se filtrara un supuesto video en donde le realizan sexo oral estando al aire con su programa de radio Carolina.

Publimetro Chile Karol Lucero y su fuerte mensaje en Instagram: "Avergonzado asumo que la broma excedió los límites" El joven animador ha sido el protagonista de una fuerte polémica durante los últimos días tras un video en donde parece que le practican sexo oral mientras está al aire.

Pese al cuestionado suceso, el panel entregó su visión de los hechos, pues no podían pasar por alto el tema.

Al respecto, Patricia Maldonado señaló que las disculpas publicadas por Lucero le parecieron de “una madurez increíble”, destacando que “yo le presto mi hombro porque él no ha cometido ningún crimen”. Incluso, la mujer fuerte del espectáculo señaló que los criminales de verdad están “libres”, mientras que su compañero ha recibido un linchamiento público a raíz del cuestionado video, por lo que remató argumentando que la gente que critica la “bromita” de Karol es gente fracasada y envidiosa.

Lo mismo opinó José Miguel Viñuela, quien aclaró que lo de Karol fue un error que no debería “empañar su calidad como comunicador”. "Aquí hay un error, evidentemente va a tener una sanción, pero nosotros no somos nadie para condenar”, sentenció el comunicador en defensa del ex chico “Yingo”.

Caso aparte fue el de Luis Jara, quien contó que habló con Lucero y confirmó que Karol tendrá que sentarse a hablar con el director de Radio Carolina, “entendiendo que si bien no cometió ningún crimen, esto no es gratis”.

En resumen, los panelistas del matinal de Mega llegaron a la conclusión de que el video protagonizado por su compañero, sea real o no, fue un error, pero nada grave, "pues la noticia se expandió gracias a la envidia".

Pese a la férrea defensa, usuarios en Twitter se indignaron con el panel, pues consideraron que cuando hace un tiempo la ex “Mucho Gusto”, Karen Bejarano, fue protagonista de un polémico video, no la apoyaron lo suficiente. De hecho, su desvinculación coincidió con la filtración de las fotos, pero no fue a raíz de eso.

Listo @Karol_LuceroV tus compañeros te hicieron la pega. Mañana sales tú llorando y sales Limpio de polvo y paja ! Pero llora harto si poh !!! Pdta: Guarden este tweet. #MuchoGusto — Diego Vidal Valdes (@diegoandresvv) April 2, 2018

#MuchoGusto Señores, cuando salió el video de @KARENBEJARANOTV que hicieron uds? La sacaron del canal inmediatamente y no le prestaron ningún apoyo. Por qué a Karol Dance le prestan el hombro? Porque es hombre? Porque en una mujer se ve feo y en un hombre no? @MuchoGustoMEGA — Felipe Aroca (@FelipeArocaCL) April 2, 2018

Oye, lo que están haciendo en el Mucho Gusto con Karol Dance lo debieron hacer con Karen Paola, no con él. Cachaí cómo son las cosas entre un hombre y una mujer. Matinal nefasto. #MuchoGusto — 🦊 (@torrejonfocs) April 2, 2018

Rascas defienden lo indefendible. #MuchoGusto la linea se sigue siempre ,no en algunos casos. Su historia los condena.sera porque es hombre que lo blindan?.o les sale mas caro? — catherinesepulveda (@cathysepu) April 2, 2018