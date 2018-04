¡Ya van ocho!: Mariela Sotomayor se realizó una nueva cirugía estética

La actual penalista de "Instrusos", Mariela Sotomayor, entró nuevamente al quirófano. Esta vez, la ex “Primer Plano” se intervino los brazos, realizándose una lipoláser con el fin de reducir su contorno a principios de marzo.

Así lo reconoció en una entrevista con el diario Las Últimas Noticas, en la que contó que “Me he tomado súper en serio mejorar mi imagen y me he hecho varias cosas. Mi gran problema seguían siendo los brazos”, por lo que se sometió a la intervención tres días antes de comenzar a trabajar en su nueva casa televisiva, precisamente el pasado 9 de marzo, tras su desvinculación de Chilevisión.

"La operación me la hicieron con anestesia súper localizada, se demoró 15 minutos por brazo y me sacaron aproximadamente 400 centímetros cúbicos de grasa en total" declaró la penalista, para luego agregar que ”para mí era un gran complejo que incluso me llevaba a evitar usar vestidos sin mangas”.

Respecto al resultado, Mariela se declaró impactada, pues ahora se siente más delgada y con la espalda más pequeña.

La intervención se suma a las siete ya realizadas: dos lipoesculturas, dos abdominoplastías, una rinoplatía, un relleno de glúteos y un implante de mentón.