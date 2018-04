Checho Hirane explotó con nuevo notero de CQC

El regreso de "Caiga quien caiga" (CQC) se materializó la noche del lunes con nuevos rostros y noteros. Rafael Cavada y Lorena Miki fueron algunas de las nuevas incorporaciones que destacaron en el debut del programa en CHV.

Pero hubo uno que llamó más la atención, ya que no solo era un nuevo integrante, también estrenaba una nueva sección dentro del espacio, "El Millenial". Felipe Cárdenas protagonizó una irreverente entrevista con Checho Hirane, la que fue grabada en la propia casa del humorista. En ella, el periodista le preguntó, de manera desinformada, por su ausencia en el cambio de mando, sus dichos sobre el tema migrante y la raza.

Con cada pregunta, Hirane iba perdiendo la calma, pero su paciencia se acabó cuando Cárdenas le dijo, en medio de la entrevista, "a mí no me importa su opinión".

"Son muchos años en esto como para que un mocoso como vo' me venga a faltar el respeto en mi casa. ¿Así que si no te importa mi opinión? ¿Para qué me vienes a entrevistar?", fue la dura respuesta de Hirane, iniciando una discusión que terminó com el equipo de "CQC" expulsado de su casa.