Los mejores memes y reacciones que dejó "la desaparición" en "Perdona nuestros pecados"

"Perdona nuestros pecados" tiene un día menos de emisión. Desde esta semana, la teleserie nocturna de Mega se emite de domingo a jueves, dejando a "The Switch" con el prime de los jueves. Por eso, los capítulos de la trama protagonizada por Rudolphy y compañía cada vez parecen más cortos y más intensos.

Este lunes, por ejemplo, María Elsa y su familia fueron comunicados de la supuesta muerte del padre Reynaldo mediante un llamado telefónico. Noticia que impactó enormemente a la hija de Armando Quiroga y a todos quienes se enteraron.

Por otro lado, Silvia y Lamberto arrancaron con el hijo de Isabel, pero fueron vistos por Renzo, quien de inmediato fue a avisarle a su patrón, quien se apareció por el lugar. El adelanto de la emisión de este martes se ve como interrogan a Lamberto por la desaparición. ¿Confesará la verdad?

Acá algunos de los memes y reacciones que dejaron los televidentes en redes sociales:

¿Por qué justo llamaron a la casa de los Quiroga o no a otra parte? #LaDesaparición #PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/MiqTi61d2m

Fachos qliaos, no los aguanto en ninguna línea temporal #LaDesaparición pic.twitter.com/TGjRATvMUY

QUE BELLA ES LA JUSTICIA DIVINA, MIENTRAS YO ME COMO A ERNESTO MOLLER, LA ANGELA SE TIENE QUE TIRAR A LA CANDY #PerdonaNuestrosPecados #LaDesaparición pic.twitter.com/JOISRhZbO3

Que no pongan abrázame🎶 que no pongan abrázame🎶 que no pongan abrázame🎶 #LaDesaparición pic.twitter.com/q35Xd057BZ

— Guille (@Barpla_13) April 3, 2018