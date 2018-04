"Me enterró el cuchillo en el empeine del pie": Nicolás Larraín relata el violento intento de asalto en su contra

Robos, asaltos y portonazos se producen cada día, pero cuando es a un personaje "famoso" o reconocido, el episodio cobra más relevancia para la opinión pública y los medios de comunicación. La semana pasada la noticia fue el asalto sufrido por Felipe Avello, donde al comediante le quitaron su vehículo en la comuna de Ñuñoa. Esta vez, la víctima fue el ex "CQC" Nicolás Larraín, quien habló con "Mucho Gusto" respecto al intento de robo que sufrió en Providencia este lunes 02 de abril alrededor del mediodía.

“Estaba estacionado en el sector de Pedro Valdivia Norte; estaba en el auto trabajando con mi computador en las rodillas y un gallo me abre la puerta con un cuchillo y es como un griterío… no es preciso de lo que quería, si quería que le diera el auto o el computador”, comenzó relatando al matinal de Mega. agregando que luego “tiro el computador hacia el lado y me empiezo a defender con las patas, sobretodo en las patas donde estaba el cuchillo (…) y se me ocurre con los segundos ponerme a gritar, yo tengo un borrazón grande, así que el tipo salió arrancando y no me robó nada”.

Finalmente se libró del asalto, pero terminó con una herida leve.“Me enterró el cuchillo en el empeine del pie pero tranquilos es una cosa chica, no es para silla de ruedas”, comentó entre broma, para sentenciar con que “sigo muy shockeado, no todos los días te atacan con un cuchillo (…) mi mujer que es psicóloga me contuvo”.