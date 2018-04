"Muchas personas entienden lo que quieren entender": "Mucho Gusto" se molesta por críticas en redes sociales y reitera su apoyo a Karol Lucero

Esta mañana Karol Lucero reapareció en "Mucho Gusto" para reiterar sus disculpas en pantalla y hablar del caso que lo mantiene en la polémica desde el jueves pasado. Como lo han hecho estos días, el matinal de Mega repitió que no avalan lo hecho por su panelista, pero que lo apoyan sin miedo a ser criticados.

Karla Constant tomó la palabra tras las declaraciones de Karol y contó que ayer se habían reunido como equipo para decirle al panelista que no estaban de acuerdo con su video y para entregarle su apoyo, pero también tuvo tiempo para emplazar a los televidentes a pensar si ellos no harían lo mismo con un miembro de su familia. "Y ustedes qué harían en sus casas, no apoyarían a un hijo que se equivocó?", dijo, argumentando que le gusta que Karol haya decidido ir al programa a dar la cara.

Después tomó la palabra José Miguel Viñuela, quien habló de cómo los medios habíamos tomado el tema y de cómo se criticó al programa. "Lo único que hicimos fue transparentar esta situación. Si no hubiésemos transparentado, hubiesen dicho de por qué no hablan”, dijo, dirigiéndose luego directamente a Karol. "Como miento de la familia, me duele verte afectado", dijo, agregando que lo conoce bien, que es una buena persona y que le gustaría destacar esa parte de su vida. “Me gustaría que se destacará tu labor solidaria. Yo me quedo con eso, con el lado lleno del vaso”, sentenció.

Lucho Jara fue más cercano con sus palabras y expresó que "cuando los hijos se mandan 'cagaítas' uno los quiere mandar a la punta del cerro, pero a los hijos nunca se nos deja de querer. Te abrazamos y te apoyamos". Palabras similares a las de Patricia Maldonado, quien al igual como lo hizo ayer expresó que "los errores los cometemos todos los días". “Si usted piensa que esta libre de pecado y que esto es horroroso, haga un examen de conciencia. Piense cuando tenia 20 o 30 y se va a dar cuenta que no está capacitado para tirar la primera piedra”, comentó.

Sin embargo, la crítica más fuerte a las redes sociales y a quienes hacemos eco de lo que dicen éstas, vino con las palabras de María José Quintanilla y Herrera, quien además de explicar que personalmente le dijo a Lucero lo que pensaba, comentó que cree que como sociedad "estamos esperando que alguien se caiga para agredirlo, no para llamarle la atención".

"Las redes sociales pueden ser muy violentas. Me quiero referir a ti que estás en la casa, que eres capaz de mirar en la casa del vecino, pero no de mirar en tú casa", dijo la también cantante, agregando que cree que "ahí está el punto donde estamos quebrados como sociedad".

Ivette Vergara reiteró que "un error lo comete cualquiera" y Rodrigo Herrera se sintió orgulloso que como programa no hayan linchado públicamente a su compañero de labores, porque "acá le pegamos el 'coscorrón' y lo apoyamos". "Muchas personas entienden lo que quieren entender", dijo el también periodista de deportes, recalcando que "nadie acá dice que lo de Karol no sea un error".

Así, Luis Jara cerró la intervención diciendo que "la familia sigue unida".