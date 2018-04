"Mucho Gusto" recibe denuncias ante el CNTV por defender a Karol Lucero tras polémico video

Karol Lucero, ex Karol Dance, reapareció esta mañana en el panel de "mucho Gusto" para dar la cara y hablar por primera vez en pantalla respecto al polémico video del que es parte y donde, aparentemente, le están haciendo sexo oral. Reiteró sus disculpas y asumió nuevamente el error ante la atenta mirada de sus compañeros, quien la jornada del lunes realizaron una férrea defensa hacía el también locutor radial.

Publimetro Chile Televidentes en picada contra Mega por defender y justificar a Karol Lucero Los usuarios apuntan al "machismo", pues recordaron las cuestionadas fotos íntimas de Karen Bejarano, las cuales le habrían costado la desvinculación del espacio.

Conversaron largo y tendido, concluyeron que el tema de Karol fue inmadurez y que la sobreexposición del tema se debió a las personas "envidiosas" y "frustradas", aunque no desconocieron el error cometido por su compañero. Palabras que no cayeron bien en redes sociales, donde criticaron duramente el apoyo brindado por "Mucho Gusto" a Karol Lucero, aunque no ha sido la única manera en que los televidentes han manifestado su descontento.

Según información recopilada por Publimetro, ya son 25 las denuncias que han llegado al Consejo Nacional de Televisión en estos dos días, haciendo referencia a la defensa y apoyo de los panelistas del "Mucho Gusto" hacia Lucero.

Recordemos que el también locutor radial, pese a ser apoyado por el matinal en que trabaja, fue amonestado por su radioemisora, que pertenece al mismo Grupo Bethia, y no estará en su programa por una semana.