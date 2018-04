Daniela Castillo confirma que será parte de “Rojo”: "Creo que una tiene mucho que entregar"

Emocionada. Así asegura sentirse hoy Daniela Castillo, la cantante nacional que se inició en la música bajo el alero de “Rojo, fama contra fama” y que ahora, con una carrera consolidada, se alista para retornar al reformulado espacio que verá la luz dentro de las próximas semanas. Aunque esta vez no lo hará como participante de la competencia de talentos, sino que tendrá un rol muy particular: El de “coach”.

“Me sumé al programa desde otra vereda, y lo encuentro maravilloso porque voy a poder aportar con todo lo que he aprendido y siento que va a ser súper lindo compartir con estos nuevos talentos”, comenta entusiasmada.

Castillo, quien debutó en la apuesta juvenil siendo aún una escolar, recuerda que al entrar a “Rojo” jamás se imaginó todo lo que iba a vivir a partir de entonces. “Era súper chica cuando empecé y la verdad es que nunca pensé que me iba a cambiar tanto la vida…, nunca imaginé cómo iba a repercutir el programa en la gente y todo lo que iba a venir después. Por eso, creo que me hubiese gustado tener en ese momento alguien que nos hubiese acompañado en el proceso…, y por lo mismo es que acepté cumplir yo ahora ese rol, y lo asumí con mucho compromiso y muy feliz por todo lo que significa ser parte de este programa”, indica la cantante.

Como “coach”, la voz de “Tú volverás” tendrá la labor de apoyar y acompañar a los participantes, traspasándoles su experiencia, ayudándolos en la parte vocal, y enseñándoles a enfrentar las críticas. “Creo que una tiene mucho que entregarles”, dice la artista, destacando que para ser parte del proyecto que prepara TVN deberá organizar muy bien sus tiempos, ya que tiene una nutrida agenda de shows por el país. “Habrá que multiplicarse en la pega”, dice entre risas, añadiendo que “todo se puede cuando están las ganas”.

“No hay que negar que ‘Rojo’ fue muy importante”

Daniela Castillo se sumó al renovado “Rojo” junto a otros dos ex participantes del programa, cuyos nombres se darán a conocer dentro de los próximos días. Y cuenta que tanto ella, como sus compañeros, celebran el retorno de la apuesta que, asegura, era muy esperada por un público que jamás los olvidó.

“Muchas veces se me acercó gente y me preguntó por el programa…, creo que habían varios ‘viudos’ de ‘Rojo’ que estarán felices de volver a acompañarnos, además de que se va a sumar una nueva generación de público joven que por fin tendrá en pantalla un espacio para verse reflejados, porque desde hace años no había nada en televisión que se los permitiera”, señala.

Ad portas de que la nueva versión del programa debute (en una fecha aún por confirmar), Castillo afirma que la emociona saber que a diario vivirá “un montón de flashback de esos tiempos que fueron tan bonitos”. Y es que a diferencia de Mon Laferte, quien ha señalado en más de una ocasión que haber pasado por ahí no fue un aporte para su carrera y que lo pasó mal, la morena asegura que para ella fue una tremenda experiencia.

“Cada uno vive las cosas de manera diferente, pero ninguno puede desconocer que ‘Rojo’ nos dio el impulso para abrir nuestras carreras… en serio, no podemos negar que participar fue muy importante para todos porque fue una plataforma muy potente”, destaca en alusión a los dichos de su ex compañera, agregando que en todas las situaciones “depende de uno si rescata lo bueno o lo malo”.