Productor ejecutivo del matinal de Mega tras críticas por caso Karol Lucero: "El deporte nacional, hoy en día, es darle a 'Mucho gusto'“

El caso de Karol Lucero, quien protagonizó la última gran polémica televisiva al viralizarse el jueves un video de carácter sexual registrado mientras conducía su programa en radio Carolina. “Comunidad K”, ha golpeado duramente la imagen del rostro de Mega. El animador de 30 años ha tenido que pedir perdón en redes sociales y apareció ayer en el matinal “Mucho gusto”, reiterando sus disculpas públicas por su acto. Uno que generó que lo suspendieran temporalmente de la emisora y que ha sido tema principal en los medios de comunicación.

Pero la conducta de Lucero tuvo un daño colateral importante en el programa donde cumple el rol de notero. Tras conversar sobre el tema el lunes, “Mucho gusto” fue el blanco de las críticas de las redes sociales, cuyos usuarios interpretaron que los panelistas no fueron críticos con el tema y que terminaron defendiendo a su compañero de trabajo. Incluso, se planteó la idea de que el trato recibido por Lucero fue muy diferente al que habría recibido la ex panelista del matinal, Karen Bejarano. En lo concreto, el CNTV recibió 45 denuncias relacionadas con este tema. Por ello, el productor ejecutivo de “Mucho gusto”, Pablo “Pablete” Alvarado, salió a dar su visión del hecho y las críticas que ha recibido el programa.

“Si los medios de comunicación periodísticos van a utilizar a Twitter como fuente de información, obviamente, siempre se va a generar distorsiones a la realidad. Es un universo acotado y un montón de gente que puede expresarse de forma anónima y sin contexto su opinión. Entonces, a partir de eso, construir un hecho periodístico está bordeando los “fake news” y el mundo de la post verdad”, analiza en conversación con Publimetro la cabeza del matinal. Alvarado asegura que lo que hizo el equipo de “Mucho gusto” fue “respaldar emocionalmente a un integrante del programa”, pero “en ningún caso se hizo gracia de lo que había hecho o se le justificó”. “Al igual que cualquier persona que comete un error, uno tiene que llamarle la atención, reconvenirlo o plantearle el desacuerdo de lo que está sucediendo, pero no por eso, crucificarlo”, agrega.

El productor ejecutivo defiende el trato que se le dio al tema, afirmando que la forma en que se abordó el caso está dentro de la lógica que tiene el panel de enfrentar estos temas. “No hablamos de otra gente, pero cuando le atañe a alguien del programa y ese alguien está en disposición de conversar, nosotros lo tocamos”, explica. “El equipo tenía ganas de hablar de lo de Karol, como él hizo una declaración el domingo en la noche. A propósito de eso, se tomó la decisión de conversar el tema partiendo sobre sus declaraciones, que había hecho en Instagram, porque en paralelo, él estaba teniendo reuniones con los distintos ejecutivos de Mega, tanto de la radio como del canal”, cuenta sobre la jornada del lunes pasado. Además, no duda en decir que si nadie hubiese dicho nada, igual hubieran sido criticados. “El tema es sacar de contexto y disparar por disparar”, asegura.

También aprovecha la oportunidad para explicar por qué lo sucedido con Lucero y Bejarano son “dos universos distintos”. “Es absolutamente fuera de contexto. La secuencia de hechos es: Karen es desvinculada, se le ofrece venir el día viernes a despedirse junto a Manuel González y, a eso de las 11 de la mañana, me llama su marido y me dice ‘nos están extorsionando por unas fotos y Karen no va a poder ir al programa’”, narra, y agrega que tras tratar de comunicarse con la hoy panelista de “Muy buenos días”, “nosotros tomamos la decisión de no hablar más porque Karen no quiso más hablar y se zanjó el tema”.

Otro de los golpes que ha tenido que recibir “Mucho gusto” con el tema Lucero es uno que hace tiempo se viene planteando y que, a partir de esta cerrada de filas a favor de Lucero, se ha vuelto a poner plantear: la mala relación que existe entre los rostros del matinal. “El deporte nacional, hoy en día, es darle a “Mucho gusto”. Que hicimos esto o esto otro. Hagamos lo que hagamos, nos van a criticar. Decir que el panel es un grupo de personas falsas, porque aparentan llevarse bien, es una maldad. Es gente que trabaja en la industria y esa gente, ¿no tiene una clara intención de tratar de perjudicar al ‘Mucho gusto’? De nosotros dicen las barbaridades que se les puede ocurrir y nadie llama para preguntarme”, afirma.

Karol Lucero se reintegró al matinal este martes y seguirá cumpliendo sus labores de manera normal, asegura el productor ejecutivo. “‘El canal toma la decisión de que él siga participando del “Mucho gusto”, porque no tiene nada que ver”, remata.