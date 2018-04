Reggaetonero Farruko es arrestado por presunto contrabando de dinero

Agentes federales arrestaron al cantante puertorriqueño Farruko poco después de su arribo al territorio estadounidense de regreso de República Dominicana.

Un vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) dijo el miércoles a The Associated Press que Farruko comparecerá próximamente ante un tribunal para responder a cargos que no se han hecho públicos.

El portavoz de ICE Iván Ortiz dijo que el cantante, llamado Carlos Efrén Reyes, fue arrestado el martes por la noche en casa de sus padres en Bayamón. Se negó a dar más detalles.

Un funcionario no autorizado a dar más información dijo que las autoridades investigan por qué Farruko tenía consigo unos 50.000 dólares en efectivo a su regreso de Dominicana.

El agente de prensa de Farruko no estuvo disponible por el momento para hacer declaraciones.