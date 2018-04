Sergio Lagos regresa a la pantalla de Canal 13 con nuevo programa

Fuen en 2017 que vimos a Sergio Lagos por última vez en la pantalla de Canal 13 con un programa proprio: "El momento de la verdad", espacio que pasó sin pena ni gloria. La mala situación de la industria televisiva y la falta de proyectos tenían parado al también músico, quien ya estará de regreso con un nuevo proyecto.

Publimetro Chile Angelina Jolie y Brad Pitt estarían en Chile José Antonio Neme comentó una foto que le llegó, supuestamente, de la ex pareja en el norte de nuestro país

" Sigamos de largo", con Marco Silva y Marcelo Comparini, será el programa que devolverá a Lagos a la televisión, donde conversarán de distintos temas de la contingencia, y debutará el próximo 17 de abril en la segunda franja del prime. “Fui optando en no estar tan intensamente en pantalla. Pero para mí no fue un tema complejo, porque fue una decisión personal”, aseguró a El Mercurio el animador, quien tiene contrato con Canal 13 sólo hasta fin de año.

Al mismo tiempo, Lagos tuvo palabras para la polémica tras recibir una demanda por paternidad y someterse a una prueba de ADNhace algunos meses. “Ha sido un proceso muy intenso y complejo en términos personales y familiares”, dijo, agregando que "no creo que estar siendo poco consecuente con lo que he dicho siempre. Nunca he estado atento ni preocupado de construir una imagen perfecta, porque no me siento alguien perfecto y ha sido un proceso de aprendizaje más para adentro que hacia afuera”, sentenció.