Ex integrante de "Mucho Gusto" de Mega reapareció en programa de La Red

A fines del año pasado, a Daniel Stingo le comunicaron que no seguiría en sus labores de panelista del "Mucho Gusto" de Mega. Así, el abogado abandonaba el matinal luego de cuatro años en la estación. “Si el DT estima que no debo seguir en el programa, me parece bien”, declaró Stingo al despedirse en pantalla, comentando también que la noticia de su partida la conocía desde ya hace un mes, cuando el productor ejecutivo del programa, "Pablete" Alvarado, le comunicó que no seguía.

Tras no renovarle el contrato, Stingo siguió ligado a la TV por algunos días, visitando diferentes programas de la pantalla chica, hasta que no apareció más. Cuatro meses han pasado de eso y este jueves el ex compañero de Luis Jara y compañía reapareció haciendo lo que más le gusta: respondiendo preguntas referentes a su profesión en "Vivir Bien" de La Red.

En el programa, que se encarga de entregarle datos a los televidentes para una mejor salud, Stingo habló de los embargos, las deudas y otros temas mediante las preguntas que le realizaba el público en redes sociales y contactos telefónicos. Si bien sólo se encuentra de invitado, no se descarta que pueda formar parte del canal ubicado en Avenida Quilín.