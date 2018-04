Nicolás Oyarzún: Entre las grabaciones de la segunda temporada de "Perdona nuestros pecados" y su nueva carrera musical

“Me voy a encargar de cagarte la vida. Me voy a encargar de que tu vida sea miserable”, fueron algunas de las últimas palabras que hemos escuchado de Gerardo en “Perdona nuestros pecados”, esta vez, dirigidas a Isabel Quiroga, su esposa y la culpable de que Antonieta perdiera el hijo que esperaba. Y es que el personaje de Nicolás Oyarzun no lo ha pasado nada bien en la nocturna de Mega. Acaba de salir de la cárcel y, mientras lucha por superar la pérdida del bebé, ha debido afrontar otras complicaciones, como la desaparición del que se supone es su otro hijo y la pena de Antonieta, el amor de su vida. Todo, ad portas de una segunda temporada, que podría comenzar durante la próxima semana, y que “se viene mucho más vertiginosa que la primera”

Publimetro Chile Llegaron los años 60 a "Perdona nuestros pecados": Nueva temporada, la escena clave del padre Reynaldo y la tragedia con el terremoto Le quedan pocos días a la primera temporada de la teleserie éxito de Mega

Por esta y otras razones, Gerardo se ha transformado en uno de los personajes más queridos de la producción a cargo de María Eugenia Rencoret y se lo hacen saber de distintas maneras. Desde 2011 que trabaja en teleseries, comenzó en CHV con “Infiltradas”, y el cariño lo ha sentido siempre, pero ahora es más especial, pues hay más contacto con el público en redes sociales y las muestras de admiración son constantes. “Te mentiría si te dijera que me da lo mismo. Es un motor y un impulso super positivo para seguir trabajando, pero tiene algunas cosas negativas”, comenta Nicolás Oyarzun en entrevista con Publimetro, agregando sin exagerar que, por ejemplo, ya no es lo mismo ir al supermercado.

“Es mi lugar, mi espacio, de repente estoy ahí, mirando unos tarritos de conservas y llega gente a pedirte fotos. Los entiendo y de repente le digo que no porque si me saco una foto van a llegar todos a pedir, pero siempre entendiendo que viene del cariño”, señala.

Pero “Perdona nuestros pecados” no es el único proyecto que mantiene ocupado al actor, ya que este 2018 pasó a ser el vocalista y guitarrista del grupo de rock alternativo Mercali, el cual ya tiene alrededor de 10 años de carrera, sobre todo en la Quinta Región. A ellos llegó cuando empezó a colaborar con el baterista del grupo, Hernán López, con la idea principal de hacer un proyecto paralelo a la banda ya formada. “Después llegó Italo Salazar a mi proyecto, para ver qué podíamos hacer los tres con mis canciones y de pronto, en esas conversaciones que surgen en torno a la cerveza, dijimos que estábamos puro ‘leseando’, y pensamos que sólo teníamos que agarrar lo que ya ha hecho Mercali, incorporarle nuevas letras y trabajar en canciones que yo tenía”, explica.

Así, y con la fusión de estos dos proyectos, nació la nueva etapa de Mercali, aquella que parte con la presentación en sociedad de Nicolás Oyarzun sobre el escenario el próximo 14 de abril en el GAM, todo dentro de la realización de Barrio Arte, alianza que busca unir el perímetro Lastarria/Parque Forestal con actividades artísticas organizadas por MAC, MNBA, GAM, MAVI y la marca de Cerveza Danesa Tuborg. “Lo pensamos como un buen lanzamiento de la banda”, comenta respecto a las sensaciones tras recibir la invitación, agregando que luego de eso quieren entrar al estudio a grabar su primer disco.

“Veo esto como un camino para seguir haciendo música. No me gustaría decir en este momento de mi vida que quiero vivir de la música, porque sería meterle presión a algo que siento que no hay que presionar aún. Cuando las cosas se convierten en pega, como que siempre estás luchando con la obligación, entonces por el momento lo único que quiero es seguir haciéndolo, ya que lo tenía guardado hace mucho rato”, confiesa.

Ya se agotaron las entradas para su debut como cantante. Los tickets se repartían de manera gratuita y hasta les hizo un tutorial a sus seguidores de Instagram para que pudieran adquirirlas. De todas maneras, hace una invitación a que vayan al GAM, ya que podrían tener la suerte de acceder al concierto. “Pueden haber posibilidades para que entren”, sentencia