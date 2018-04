Gepe: “Hemos llegado acá en nuestros propios zapatos”

“Hemos llegado acá muy bien y en nuestros propios zapatos”, afirma Gepe sobre lo que ocurrirá este domingo 8 de abril cuando el músico nacional se suba al escenario del Movistar Arena y a presentar su primer show en solitario en el recinto del Parque O’Higgins. “Hay un historia que se ha ido contando a través de los años y la gente va al Movistar porque ésta lleva una década construyéndose y le queda mucho todavía. Eso me encanta y ha sido por la manera de movernos progresivamente”, cuenta sobre el desafío que le faltaba en Chile, luego de conquistar todos los restantes escenarios más importantes de nuestro país.

El show será una celebración de los 13 años de carrera del músico, los que están sustentados en seis discos. Por ello, lo que se verá este fin de semana será una gran fiesta por este recorrido que Gepe asegura se ha llevado adelante con un esfuerzo muy orgánico. “Ha estado muy matizado. Le hemos achuntado tanto como nos hemos equivocado. Siento que el no achuntarle ha sido la mayor gracia de todo. Después de un tiempo, ese error cobra sentido y empiezas a aprender de eso. Eso es lo que tiene sentido para mí, que toda la historia recorrida hasta ahora, todas las entrevistas que haya hecho, las respuestas estúpidas que he dado en un minuto, sirven para componer un todo mucho más orgánico. Todo lo que estoy hablando es porque lo estoy sintiendo en este momento. No hago ningún esfuerzo para ser quien soy. Nunca nadie me dijo qué hacer o no. Muchas veces he estado perdido y lo estaré muchas veces más. Ése es el motor creativo que tengo y estoy agradecido de haber establecido desde este principio la total libertad y desprejuicio conmigo mismo”, explica.

El domingo, serán varios los públicos que se encuentren en el Movistar Arena: los que lo siguen desde su primer álbum “Gepinto” (2005), como quienes lo han descubierto con sus últimos trabajos, y eso es algo que Gepe celebra de antemano, ya que después de realizar dos shows a la carta, uno en el Caupolicán y otro en México, se ha dado cuenta que su seguidores más recientes han visitado sus discos anteriores y se han encariñado con ellos. “No soy yo el que impone esos recuerdos”, afirma, y agrega: “Canciones como ‘Namás’, ‘Los barcos’ y ‘Celosía’ son temas a los que les tengo mucho cariño y que tienen más de diez años. Me agrada ver caras de chicos jóvenes cantándolas”.

