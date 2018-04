"Ha ocurrido un milagro": La sorpresa de Ingrid a Armando Quiroga en el avance de "Perdona nuestros pecados"

A algunos se les olvidó y otros simplemente no sabían. "Perdona nuestros pecados" se emite de domingo a miércoles, para dejar el jueves libre a The Switch, y, por lo tanto, la jornada de ayer no dio el capítulo correspondiente, dejando con las ganas a varios fanáticos.

Publimetro Chile La familia Quiroga ya no es la misma: El cambio de actor en "Perdona nuestros pecados" que llamó la atención de los televidentes Hay un personaje de la familia Quiroga que ya no es el mismo de antes.

Pero para que la espera hasta el domingo no sea tan tediosa, liberaron un adelanto extendido, donde al avance ya entregado el miércoles, le agregaron interesantes nuevas escenas. Por ejemplo, Camilo Corcuera se molesta con maría Elsa cuando esta le dice que necesitarán la ayuda de Reynaldo para encontrar a Eva, la hija que comparten y que les fue arrebatada apenas nació. Pero no es el único que se enoja con el personaje de Mariana di Girólamo, porque la búsqueda de Eva traerá también problemas en su matrimonio con Horacio.

Pero el momento más llamativo de la historia es cuando Ingrid llega donde Armando Quiroga y le dice que tiene una sorpresa. Resulta que el padre Reynaldo volvió a Villa Ruiseñor y al villano de la teleserie se le desfigura el rostro.Por eso, se junta con un grupo de hombres para preparar el golpe final.