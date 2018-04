Ignacio Gutiérrez: "Jamás le diría que no al Festival de Viña"

Fue un debut lleno de emociones. Tras su polémica salida de CHV, canal al que le ganó una demanda por discriminación a fines de mayo del año pasado, cuando la Corte Suprema falló en contra de la señal privada, Ignacio Gutiérrez se incorporó el 8 de enero a TVN para ser el tercer conductor de “Muy buenos días”.

Ese día, el animador protagonizó una extensa entrevista sobre los más de 20 meses que vivió alejado de la televisión, pese a tener contrato con CHV, entregando varias confesiones como “me saqué las cresta por ese canal”, por ejemplo. Hoy, a tres meses de su debut, el escenario es diametralmente opuesto a ese polémico período y no duda en afirmar, en conversación con Publimetro, que se ha sentido muy bien en TVN. “Me tomé todo el tiempo para conocer al equipo y el ritmo, porque dura cinco horas y media y tiene distintos bloques. Ahora, conociéndolos, me lanzo un poco más. Me siento en plena confianza, y eso se refleja en todos los aspectos del programa”, cuenta.

Gutiérrez asegura que, a diferencia de su paso por “La mañana”, en “Muy buenos días” ha podido participar más en distintos aspectos del programa. “Me quedo siempre hasta el final de la pauta. El programa tiene distintos matices y me gusta formar parte, porque es importante saber el contenido del programa completo”, dice, y agrega: “Es importante una pauta robusta. Antes yo no formaba parte de la construcción de este tronco”. El animador cuenta que le gusta tener conocimiento del enfoque que los periodistas del matinal le dan a sus notas, porque de esta manera sus trabajos lucen más. “Yo también fui notero y me gustaba eso”, recuerda.

Pese a que al final de este primer trimestre sigue en el cuarto lugar, “Muy buenos días” se ha metido en la conversación por liderar las mañanas, ganando al menos una vez por mes y varias veces se ha quedado con el segundo lugar. “Es la primera vez que veo que está tan competitivo. Antes había un liderazgo de ‘Mucho gusto’ que nadie podía derribar. Hoy puede ganar cualquiera”, analiza Gutiérrez, quien cree que el matinal de TVN “es una opción para todas la mañanas, porque la gente nota que queremos ser un aporte”.

Con tan sólo tres meses en la señal pública, el animador asegura que su prioridad es el matinal. Al menos, por este primer semestre. “Yo soy muy inquieto. Nunca le he hecho el quite al trabajo. Tengo una productora propia y pretendo presentar un proyecto. Pero el primer semestre, la idea es estar 100% dedicado al programa y me gusta”, cuenta.

Otra de las cosas que lo tiene bien entusiasmado es la posible llegada del Festival de Viña del Mar a TVN. “Sin duda que acá hay muchas personas que saben hacer el Festival”, afirma. Sobre la posibilidad de que su nombre sea uno de los elegidos para poner sobre la mesa a la hora de definir quién podría animar el certamen, Gutiérrez reconoce que “sería un honor”. “Jamás le diría que no a Viña”, sentencia.