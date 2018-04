"Perdona nuestros pecados": Ya hay fecha para el final de la primera temporada

Las emisiones de "Perdona nuestros pecados cambiaron", por eso este miércoles no hubo capítulo de la teleserie por las pantallas de Mega. Sin embargo, desde el canal del Grupo Bethia decidieron dar un adelanto doble de lo que serán los próximos capítulos, los últimos de la primera temporada.

Publimetro Chile "Harto perno el chaleco": El divertido chascarro de Gonzalo Ramírez en el noticiero de TVN Se les quedó el micrófono abierto y se escuchó todo

Y es que este martes 10 de abril es la fecha en que la primera entrega finalizará sus emisiones, luego de Ahora Noticias y en un capítulo que promete sorpresas.

"El tiro de gracia va a ser mío", dice en un adelanto que confirma la fecha, donde también se le ve orando por su hija Isabel, quien se encuentra internada en un centro psiquiátrico, y parece que más malo que nunca. Y es que son sólo tres los capítulos que quedan y el regreso del Padre Reynaldo, luego de que pensara que estaba muerto, lo descolocará por completo.

Recordemos que la teleserie ya está en los años 60 y ha evidenciado algunos cambios. El look de los personajes es distinto, se viene un terremoto y hubo un cambio de actor que no pasó desapercibido para el público. Y es que Domingo Quiroga ya no es el mismo de antes.

Publimetro Chile La familia Quiroga ya no es la misma: El cambio de actor en "Perdona nuestros pecados" que llamó la atención de los televidentes Hay un personaje de la familia Quiroga que ya no es el mismo de antes.

No hay claridad de cuándo se estrena la segunda entrega de la teleserie de Mega.