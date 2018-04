Mujeres que hicieron bulla: Ruidosa Fest cierra su versión más concurrida en Matucana 100

Más de dos mil personas asistieron a la tercera versión de Ruidosa Fest, instancia de conversación y música creada y organizada por al cantante nacional Francisca Valenzuela, que tuvo lugar en el Centro Cultural Matucana 100.

El festival, que contó con los shows en vivo de Camila Gallardo, Dulce y Agraz, Javiera Parra, Mazapán, Pascuala Ilabaca, Princesa Alba, Jani Dueñas y Francisca Valenzuela, entre otras, centró la conversación en el empoderamiento de la mujer en la música chilena. Los conversatorios llenaron el auditorio de personas atentas a los debates generados por la presencia de invitadas como Denisse Malebrán, Pepa San Martín, Manuela Infante e Isabel Plant.

“Hay una continuidad de la plataforma constantemente, no solo existe el festival, sino que existe una conversación y una plataforma que funciona los 365 días al año. Los paneles estuvieron a tope, 550 personas. Estuvo casi llena la explanada. Mi expectativa era que la gente viniera a disfrutar, a conocer artistas que no conocer, a organizaciones y causas que quizás no conocen y se logró”, comenta Francisca Valenzuela.

El festival contó con la participación de organizaciones sociales como Todo Mejora, Las niñas pueden y Con las amigas y en la casa. También se incluyó por primera ver la interpretación en lengua de señas en algunas de las presentaciones a lo largo del día.

Y no hay interés por detenerse, Ruidosa Fest espera seguir creciendo, consolidándose en otros países: “La idea es poder hacerlo más en regiones, y de manera más intermitente en México y en España”, agrega la cantante.