"Digo hueco en general amigo, no por ti": El incómodo momento en el matinal "Muy Buenos Días" que provocó las risas del panel

Como cada lunes, algunos de los matinales de nuestra televisión abierta muestran cómo se vendrá la semana para cada signo. En ese contexto, el matinal "Muy buenos días" hablaba con la tarotista Cristina Araya para ver qué deparan los astros para el amor, el dinero y la salud. Cuando estaban bien avanzados en el horóscopo, vino una pregunta que causó un momento que, al menos, fue incómodo.

Si quieres conquistar a un Aries, cómo lo haces, dónde lo llevas, le consultó Ignacio Gutierrez, a lo que Cristina respondió: "No lo lleven a ninguna parte y muéstrele el hombro y chao nomas", dijo, agregando que "Aries y libra son conexiones de piel, no necesitan que los impresiones, sino que te conectes con ellos. No sacas nada con mostrarle un castillo, porque si eres hueco como una empanada de queso no te van a pescar",. sin embargo, la parte incómoda vino a continuación, cuando precisó a qué tipo de "hueco" se refería. "Digo hueco en general amigo, no por ti", dijo a Gutierrez, provocando la risa nerviosa de casi todo el panel del "Muy Buenos Días".

Trató de arreglar lo que acababa de decir, pero el que explica se complica, así que no atinó más que a pararse del asiento y esconderse por un rato, hasta que le dijeron que todo estaba bien. De hecho, Nacho Gutierrez no podía más de la risa y se escondía tras la "Chiqui" Aguayo.

Acá el momento vivido en el matinal de TVN:

… si eres más hueco que una empana de queso “ … jajajajaj @BuenosDiasTVN @Televisivamente 😂 pic.twitter.com/fIWxFsYUDw — Rorro Bustamante (@RoroBustamantei) April 9, 2018