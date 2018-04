"Game of Thrones": octava temporada tiene una batalla que se filmó en más de 50 días

La última temporada de Game of Thrones presentará una batalla que nunca antes se ha visto en la pantalla chica. Claro, está la Battle of the Bastards y el Loot Train Ambush, pero todas esas secuencias quedarán en el olvido en comparación con lo que se viene.

De acuerdo a Watchers on the Wall, el elenco y equipo de producción acaban de terminar una escena bélica que les tomó 55 noches seguidas para grabar. Ese período de tiempo es el doble de que se ha invertido en otras escenas de acción.

Para celebrar esta importante ocasión, el asistente de director –Jonathan Quinlan– publicó una nota de agradecimiento en Instagram de los Producer Types para los Night Dragons por todo su trabajo.

“Cuando millones de personas alrededor del mundo miren este episodio dentro de este año, no sabrán cuánto trabajaron”, dice la carta. “No les importará cuán cansados estaban o qué difícil es aguantar temperaturas heladas”.

Puedes revisar el documento –el cual ya fue eliminado de la red social– a continuación:

Continúa diciendo que la audiencia de Game of Thrones verá algo que “nunca antes se ha hecho”. HBO confirmó que la última temporada regresará en 2019. Hasta ahora no se conoce fecha de estreno.