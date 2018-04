Demi Lovato fotografía sus estrías y celulitis en Instagram para "mostrarle al mundo que soy imperfecta"

Demi Lovato no tiene miedo al mostrarse tal cual es, con el fin de mandar el mensaje de lo que importante, que es quererse a uno mismo y no tener complejos. A través de su Instagram, la cantante mostró algunas imágenes donde dejo ver su celulitis y estrías.

En las primeras fotografías vemos a Lovato con un pequeño short el cual dejó al descubierto su celulitis, donde aseguró, "tengo celulitis como el 93% de las mujeres. Lo que se ve en Instagram no es siempre lo que parece". También escribió, "no hay espacio entre ellos y aún así me quiero", refiriéndose a sus muslo.

Y en una tercera imagen reveló su abdomen, junto a la frase: "Estrías y grasa de más y aún así me quiero".





Consultada por E! News respecto a la razón de estas imágenes, la cantante confesó que lo hizo porque "estaba en Instagram y empecé a compararme a mí misma con esas modelos de Instagram y pensé para mí misma ‘Alguien necesita enseñarle a mis fans y a todo el mundo que vea mi cuenta que lo que tú ves no siempre es real”, relató, agregando que "así que decidí realzar mis michelines- ni siquiera me gusta llamarlos así, tan solo son parte de lo que soy- y mostrarle al mundo que soy imperfecta, pero que eso es lo que me hace hermosa”.

Y es que la artista, que ha sufrido de bulimia y hace poco anunció que dejó la dieta porque le producía estrés y ansiedad, quiere entregar un mensaje correcto a los millones de seguidores en redes sociales.

“Lo que me gustaría decirle a alguien que esté teniendo problemas ahora mismo es que intente encontrar gratitud. Es importante que intentes encontrar la gratitud en tu vida y centrarte en las cosas positivas, y cuando eres capaz de hacer eso o eres capaz de ayudar a otros, eres capaz de ir más allá de ti mismo y tienes la capacidad de mirar a la vida desde una perspectiva diferente”, explicó Demi y añadió: “A veces es muy desafiante y es realmente difícil pero es algo que me ayuda cada día y por ahora me ha funcionado”.