"Morbosos": Las duras críticas a "Intrusos" de La Red por mostrar foto de Ignacio Lastra tras el accidente

Ignacio Lastra y Julia Fernández sufrieron un fuerte accidente a fines de agosto del año pasado, el cual dejó al modelo internado en la Clinica Indisa con cerca del 90 por ciento del cuerpo quemado. Muchos meses han pasado desde aquel momento y aún no se conocían imágenes del ex "Doble Tentación", hasta ahora. Y es que el programa "Intrusos" de La Red mostró en vivo la primera foto de Lastra tras el accidente.

Resulta que la imagen había sido subida a Instagram por un usuario de la red social y luego borrada, aparentemente, para resguardar al modelo. Sin embargo, en el programa de farándula decidieron mostrarla igual asegurando que su intención no era generar morbo, sino que ver su vida cotidiana y cómo se encuentra.

Ante esto, y el tiempo en que la imagen estuvo en pantalla, muchos cibernautas manifestaron su descontento con el espacio, reprochándoles lo innecesario de mostrarla, el poco respeto y el morbo en el que cayeron.

Nosotros no mostraremos la imagen, pero acá te dejamos algunos de los comentarios en Twitter:

#YOVEOINTRUSOS Porque no esperan a que el se quiera mostrar? Un poco de respeto a sus tiempos.

Noooo, no son nada morbosos y muestran una imagen paparazzi de Ignacio Lastra 😂 #YOVEOINTRUSOS

Morbosos, no les creo que estén contentos por Ignacio, solo mostrarán la foto por sensacionalismo #yoveointrusos

Encuentro innecesario qué @intrusoslared exponga esa imagen siendo que ni el ni la familia sube fotos tal vez no sea maldad pero respeten la privacidad qué el mismo a tenido #YOVEOINTRUSOS

#yoveointrusos se ven tan falsos tratando de justificar lo injustificable, diciendo que no es morbo, que lo hacen para que la gente se alegre de verlo bien…pfff, no somos wnes!

Si Ignacio, su familia y amigos no han subido fotos de él es porque no quiere mostrarse, tanto les cuesta ponerse en su lugar y no mostrar la foto, paren de justificar con que les da alegria y bla bla #YoVeoIntrusos

— Macarena (@MacarenaCorreaB) April 10, 2018