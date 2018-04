"Un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura": Francisco Reyes le responde a Ricardo Ezzati y repasa a José Antonio Kast

Hace algunos días el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, e,itió unas polémicas palabras relativas al cambio de sexo legal en medio de la discusión por una Ley de identidad de género. "No porque a un gato le pongo nombre de perro comienza a ser perro”, comentó, provocando el repudio en redes sociales y y la respuesta de, por ejemplo, Daniela Vega, quien lo emplazó a conversar con ella, si es que se atrevía.

Este miércoles fue Francisco Reyes, quien comparte con ella en la galardonada película "Una mujer fantástica", quien criticó duramente a Ezzati, aunque al mismo tiempo valoró que "se vayan sincerando los pensamientos y las posiciones”. En entrevista con Pousta, el actor de TVN señaló que el cardenal es una "desgracia para Chile", para la iglesia y que sus dichos violentos no aportan en nada. "Si yo le respondiera en su lenguaje, si me pusiera al nivel de su violencia básica tendría que decirle que un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura, pero no sirve para nada porque no me voy a poner a ese nivel”, dijo con dureza, agregando que está de acuerdo con la respuesta que le dio su colega, Daniela Vega.

"Lo que le dijo Daniela me parece atractivo, que fue ven a conversar conmigo, a ver si te atreves, que es tender un puente, pero también un poco desafiante, y se entiende”.

De todas maneras, Reyes no sólo tuvo palabras para el cardenal de Santiago, ya que también se refirió al ex candidato presidencial José Antonio Kast, quien ha manifestado que Vega “es hombre”. “Me parece que la evolución es imparable, y hay gente a la que cuando le mueven lo que considera correcto o estable, aunque eso no exista, porque la naturaleza es móvil, va a reaccionar con sus herramientas. Si yo soy rígido, facho o izquierdista, es porque no tengo herramientas para surfear y ser flexible. Los movimientos evolutivos van a generar estas apariciones de Kast, Ezzati, es parte de”, explicó, recalcando que la clave es no responderles con la misma violencia.

"Si uno quiere cueca, hay que bailarla. Y la inteligencia para bailarla es no responderle a Ezzati con sus mismas bajezas, o no responderle a Kast con la violencia que pregona. No caer en su provocación, porque el es un provocador, y si caes en su juego le das la razón, le das poder. Él viene de un mundo de provocadores, instigadores, de los que pusieron a Pinochet en el poder justamente a través de la violencia, la instigación y la provocación”.