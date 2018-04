Pelea farandulera: Daniela Urrizola acusa a Pamela Díaz de "hacer bullying" y "La fiera" dice que "se quiere colgar de mi fama"

Como en los viejos tiempos. Una tensa pelea entre dos figuras de la televisión nacional se está viviendo a través de los medios. Pamela Díaz y Daniela Urrizola se han acusado mutuamente, una de hacer bullying, y la otra de querer colgarse de su fama y mentir.

Todo comenzó en marzo, cuando a Urrizola la desvincularon de "La Mañana" de Chilevisión. Ahí, la mujer reveló que, antes de su salida, una fuerte pelea con Díaz, que fue desmentida por la conductora de "La noche es nuestra". Sin embargo, Daniela Urrizola volvió a la craga y en el programa "Síganme los buenos", señaló que recibía malos tratos de "La Fiera".

Publimetro Chile "Un pedófilo no deja de llamarse pedófilo por ser cura": Francisco Reyes le responde a Ricardo Ezzati y repasa a José Antonio Kast El actor se refirió a las palabras del cardenal, quien generó gran polémica por sus palabras en medio de la discusión por la Ley de Identidad de Género.

“Ella tiene una forma de operar desde el bullying (…) tiene una forma de hacer humor que es súper pasada de moda. No me río de la talla buena que tira, sino de lo malo que dice de un tercero. Siempre tiene esa connotación negativa y cuando te ven un poco más débil eres el muñeco nuevo”, dijo, levantando de nuevo la polémica.

Y es que Díaz no se iba a quedar callada, por lo que en LUN comentó que “ella a mí no me importa. La conocí con suerte en el programa. Se metió conmigo como una metiche, mentirosa”. Además, recalcó que la ex panelista del matinal de CHV estaría colgándose de su fama.

“Hace dos meses que está diciendo que le hice bullying. Que vaya al psicólogo, no me puedo hacer cargo de una galla que tiene 32 años. Está mintiendo sobre una situación como en la farándula antigua, cuando se exageraba algo, pero ahora ni siquiera puede ir a Primer Plano porque no es importante. Ahora, es entendible que alguien se quiera colgar de mi fama en mi mejor momento”, sentenció.