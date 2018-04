"Llegó como público... ¡con un cuchillo!": Daniela Castillo relata fuertes acosos vividos cuando estaba en "Rojo"

Yuhui, patricia Larraín "Pollo" Valdivia y Daniela Castillo dieron vida este sábado a un nuevo capítulo de la "Divina Comida", programa de CHV que junta a los famosos a conocerse y cocinar compartiendo divertidas veladas.

Publimetro Chile "Estoy cesante y quiero trabajar": Destacada actriz y ex "MILF" busca trabajo por Twitter La mujer se sinceró en redes sociales

En esta ocasión, fue la cantante nacional quien se llevó todas las miradas, ya que confesó algunos tensos momentos que vivió en su época en "Rojo fama contra fama". Y es que Castillo reveló que sufrió del acoso de sus fans e, incluso, uno intentó matarla. “Tuve club de fans maravillosos, pero igual tiene su lado saiko, porque yo tuve un acosador”, señaló ante la atenta mirada de los comensales. Uno de ellos, le "escribía cartas ‘románticas’, un poco ‘pasadas para la punta’.Tenía letra de niño, como caligrafía de niño. Siempre me ponía una foto de él, y era un tipo de más de 60 años”, señaló, agregando que ese hombre llegó a regalarle un libro de índole sexual.

Sin embargo, el episodio más grave lo vivió con un joven fanático que llegó con un arma blanca a los estudios de TVN. “Me acuerdo que me llamaron de la producción del programa y me dicen: ‘¿Te acuerdas del niño que te iba a ver a la obra? Él era súper fanático de ti y le contó a su profesora jefe, que tenía una obsesión contigo, y como no podía estar contigo te iba a matar’”.

Publimetro Chile "Perdona nuestros pecados": Una muerte y el peligro de "Barcedes" en un adelanto de la segunda temporada La teleserie continúa su historia este lunes 16 de abril.

Fue ahí cuando Castillo revisó la última carta que le había enviado y encontró una misiva escrita con letras de revistas. Tan peligroso fue ese momento que incluso relató que el hombre "llegó al programa ese día… ¡con un cuchillo!".