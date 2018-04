Morrissey: "Los locos izquierdistas modernos parecen olvidar que Hitler era de izquierda"

Nuevamente, el cantante británico Morrissey está en medio de la polémica por su dicho. El ex Smiths, utilizó el sitio morrisseycentral.com, una plataforma que ideó para poder dar sus impresiones, luego que decidiera no hablar con la prensa, para referirse a las acusaciones que lo tildan de racista y fascista.

Según Morrissey, simplemente no tiene sentido hablar con los medios por que "no imprimen lo que dices y publican lo que no dijiste". "La función de informar ha desaparecido. Ahora, todos los periodistas son megaestrellas y el único objetivo de su entrevista es expresar y establecer sus propios puntos de vista y al diablo con lo que sea que el entrevistado diga”, expone.

Pero, pese a que el cantante utilizó esta plataforma,dus dichos volvieron a causar polémica, luego de argumentar, defendiéndose de las críticas por hablar de temas de contingencia, que "los locos izquierdistas modernos parecen olvidar que Hitler era de izquierda".

"Pero por supuesto, todos somos llamados racistas ahora, y la palabra en realidad no tiene sentido. Es solo una forma de cambiar el tema. Cuando alguien te dice racista, lo que te están diciendo es, 'hmm, en realidad tienes un punto, y no sé cómo responderlo, así que te voy a distraer llamándote fanático y los dos nos olvidamos de lo iluminado que fue tu comentario"", explicó.