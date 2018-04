Francisco Saavedra a ministra de Cultura: "Estoy molesto porque siempre se ha favorecido a los mismos"

"Por último ministra @aleperez_ se han hecho grandes cosas, pero estoy molesto porque siempre se ha favorecido a los mismos, espero de corazón que el concepto de descentralizar la cultura sea una realidad. Saludos y buena semana 🇨🇱 @sebastianpinera @ceciperez1". Con este mensaje, Francisco Saavedra terminó un extenso hilo en Twitter dedicado a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, en la que pide la descentralización de la cultura.

Tal como ha sido costumbre, Francisco Saavedra ha tomado la vocería de varios temas desde la perspectiva que le ha dado sus visitas a distintas localidades de Chile, a través de su programa "Lugares que hablan". De esta manera, el comunicador destacó la semana pasada pidiendo ayuda para Don Celino Villanueva, el hombre más longevo de Chile, que apareció en dos capítulos de su programa de Canal 13 y que falleció el miércoles 18 de abril.

Esta vez, Saavedra emplazó a la ministra Pérez a "descentralizar la cultura sea una realidad". La ex presidenta del directorio de Canal 13, dio una entrevista para El Mercurio de Valparaíso en la que expone su diagnóstico que tiene sobre la materia cultural y los desafíos que tiene por delante. Según su diagnóstico, "los jóvenes entre 15 y 29 años con capacidad económica y santiaguinos son los que más acceso tienen" a la cultura. Y los que menos tienen son los "mayores de 60 años con menor poder adquisitivo". Por ello, su intención es que "la cultura deje de ser un privilegio" y que "nuestra tarea es descentralizar de verdad".

Dentro de sus ideas concretas para llevar esto adelante, la ministra aseguró que la "descentralización tiene que ver mucho con estar viendo lo que se está haciendo. Yo quiero volver con el teatro Itinerante", pese a que la periodista del El Mercurio de Valparaíso, le replica que ya está. También aseguró que una de sus preocupaciones es poner ojo en la niñez y revisar los fondos, afirmando que le gustaría cambiar el sistema de postulación y revisar la cantidad de los fondos. "Los fondos se entregan siempre a las mismas personas, ésa es la mayor queja", agregó.

Estas definiciones hicieron que Saavedra utilizara su tribuna y, a través de Twitter, se refirió directamente a la ministra para hacerle una serie de peticiones.

Ministra @aleperez_ yo lo único que pido es que el descentralizar la cultura sea una realidad ;En teatro ojalá la Itinerancia sea real y no solo para poquita gente. Me acorde del Quijote de la mancha,en tiempos difíciles llegaron a todo Chile.

Ministra @aleperez_ me encantaría que los premios fondart no caigan en las manos de los de siempre , y que todos tengamos las mismas posibilidades . Yo quiero pedirle que reconozcamos a nuestros artistas en vida

Ministra @aleperez_ me gustaría que se trabajara en la creación de público . Lamentable todo es muy centralista y el 2 por ciento de cultura , está mal repartido en los teatros regionales . Ud podría creer que Curico recibe 48 millones y Talca 600 . Me parece un descriterio

Todos sabemos que siempre se han benenficiado a los mismos en el Cntv y en el Fondart , no niego que hay excelentes montajes , pero me parece desproporcionado entregar mas de 100 millones a montajes que tienen 12 funciones y no se les exige nada en region .

