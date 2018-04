Patricia Maldonado responde a la campaña para sacarla de Mega: "Todos estos hijos de... predican moral con los genitales al aire"

Al finalizar esta nota, cerca de 20 mil firmas acumulaba Pablo Schwarz en su petición de sacar de Mega a Patricia Maldonado, luego que la panelista de "Mucho Gusto" emitiera, a través de su cuenta privada de Facebook, su apoyo a los polémicos dichos del diputado Urrutia, quien calificó de "terroristas" a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

“Lo felicito diputado, usted sí que tiene los pantalones bien puestos, y no como otros de su bancada que se los ponen para taparse las /&*&/#$&&!&. Vamos diputado Urrutia, siga dando la pelea. Nunca olvide que los valientes mueren de pie y los cobardes mueren de rodillas y llorando”, escribió la también cantante.

Publimetro Chile Petición de Pablo Schwarz de sacar a Patricia Maldonado de Mega acumula más de 20 mil firmas La panelista del matinal de Mega le dio su apoyo al diputado Urrutia tras sus polémicos dichos hacía las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

La cantidad de personas que han firmado esta petición a través de internet habla del descontento generado por sus declaraciones, pese a que también hay muchos quienes la respaldan. En "Intrusos", el programa de farándula de La Red, analizaron la polémica y Claudia Schmidt, panelista del espacio, pudo conversar mediante mensaje de texto con Maldonado, quien le manifestó su impresión por el revuelo causado.

"Qué quieres que te diga", le dijo Patricia Maldonado, agregando que "en vez de causarme rabia, me da mucha risa", porque nunca pensó que era una figura tan importante en nuestro país.

Después, Alejandra Valle leyó otra declaración de Maldonado, aparentemente publicada en Facebook, donde era aún más directa e incendiaria. "Todos estos hijos de… predican moral con los genitales al aire", comenzó, agregando que "en buenos términos, son unos cara de raja, jamás dejaré de decir lo que pienso y siento, que eso les quede muy claro. Lo que menos tengo es ser cobarde, estas cosas a mi no me asustan, me alegran, porque significa que mis opiniones les duelen demasiado".