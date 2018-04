Claudia Conserva sobre "MILF": “No somos feministas, estamos más por la igualdad”

Claudia Conserva desde más de un año que lidera uno de los programas revelación de la TV chilena: "MILF", espacio femenino donde, junto a Maly Jorquera y Jazmín Vásquez, hablan de distintos temas, con una base importante en el humor. Su sigla significa "Mujeres Independientes, Libres y Felices", y, a diferencia de lo que se pueda pensar, no considera que el programa ni ella sean feministas.

“No soy feminista. Y la gente que nos conoce a la Maly, la Yaz y a mí, sabe que no somos feministas, que estamos más por la igualdad”, declaró la animadora a Biut, llamado la atención con sus palabras, pues el feminismo lo que busca es precisamente eso: la igualdad.

"Entendemos que la sociedad está viviendo un proceso de cambio donde se está luchando por la igualdad, donde los hombres cada vez están más colaborando. Ojalá que de acá a un corto plazo no se hable de colaboración, sino que de tareas compartidas, no sentir que te están haciendo una favor, una paleteada por involucrarse con labores domésticas o con los hijos”, agregó, reafirmando que "MILF" no es un programa feminista.

"No somos una bandera de lucha feminista para nada. Nosotras estamos por la igualdad. Somos mujeres grandes, emparejadas, que hacemos lo que queremos, pero siempre dentro del marco de lo que son nuestras familias”, sentenció.