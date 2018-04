"Quiero que me dejen tranquilo”: Luis Jara habla tras viral que lo acusaba de robarse el protagonismo en un matrimonio

La jornada de este martes 24 de abril, las redes sociales y algunos medios de comunicación hicieron eco de un relato publicado en Facebook que hablaba de su experiencia con Luis Jara en un matrimonio, en donde supuestamente el animador de "Mucho Gusto" se robaba la película y terminaba apareciendo en todas las fotos del evento. La publicación se convirtió en viral rápidamente, pero horas después fue la propia pareja que protagonizó la boda quienes desmintieron todo.

Publimetro Chile Vuelco en la historia de Lucho Jara: matrimonio revela toda la verdad y sepulta el relato que se volvió viral Según la pareja, el cantante sí fue a la boda, pero ni siquiera cantó el "Ave María".

Sin embargo esto no quedó ahí, ya que el también cantante, consultado por LUN, analizó la situación en la que se vio involucrado de manera gratuita y, pese a que dice no querer “amplificar una situación que es una broma de mal gusto" ni "darle tribuna a gente que de verdad tiene mucho tiempo para escribir falsedades”, reconoció que ya está harto de este tipo de situaciones en redes sociales.

"Siento que esta especie de hostigamiento, entre comillas, también agota. Siento que si me afecta a mí, que soy una persona publica y que tiene herramientas para descargarse en un medio de comunicación, puede afectar a cualquier persona que no sea conocida”, dijo, agregando, entre otras cosas, que "yo estoy cinco horas en la tele, hago mi pega, no molesto a nadie y, como cualquier ser humano, quiero que me dejen tranquilo”.