Así fue el regreso de Super Junior en Chile

2012: Super Junior se presenta por primera vez en Chile en el Music Bank, para volver el año 2013 de forma solitaria. Pero su nuevo regreso el grupo de K-Pop tardó más de lo presupuestado, pasando incluso bajo el río sencillos importantes de la boyband como "MAMACITA", "Devil", "This is Love" y "Magic", lo que hizo aun más larga espera para sus seguidores que este martes llegaron hasta el Movistar Arena .

El asunto es que a las 20:10 horas Leeteuk, Donghae, Shindong, Heechul, Siwon, Yesung y Eunhyuk estaban sobre el escenario del recinto ubicado en el Parque O`Higgins para abrir con uno de sus últimos singles, "Black Suit", del disco "Play" (2017).

La nueva oleada del K-Pop ha puesto los ojos de todos en este fenómeno: recitales llenos, récords en YouTube y la participación masiva en rankings occidentales como el Billboard, han hecho que cada vez los productores y managers de Latinoamérica se en cuenta de que hay un público grande dispuesto a pagar por conciertos, discos, merchandising y accesorios de los diversos grupos que componen este gran catálogo.

Eso bien lo saben los llamados Reyes del K-Pop: con confianza, soltura y felicidad presentaron las veinte canciones del set que componía el llamado "Super Show 7", que comenzó en diciembre de 2017 en Seúl con entradas agotadas.

El espectáculo consistió en un exhaustivo repaso de sus principales sencillos, dejando a las ELF (nombre de la fanaticada de SJ) más que conformes: clásicos como "Sorry Sorry" y "Mr. Simple" encendieron al público. Mientras que el show completo estuvo acompañado de unas presentaciones audiovisuales que sacaban a relucir todos los dotes actorales del grupo. Además, una vez finalizado el espectáculo Ryeowook y Kyuhyun, los grandes ausentes por encontrarse realizando el servicio militar, sorprendieron con saludos especiales para los presentes.

Cuando hablamos de confianza y soltura, era evidente que los integrantes de Super Junior estaban pasando un muy buen momento en el escenario. Como niños jugando a ser artistas, el grupo disfrutaba cada canción e interactuaba con su público con un español algo robotizado, pero que resulta un detalla que el público termina por agradecer por el esfuerzo.

No era necesaria la perfección. ¿Qué podemos pedirle a uno de los grupos más influyentes de Corea del Sur? Probablemente no más que la sencillez, la experiencia y la cátedra necesaria que tan solo pueden dar grupos de su categoría: con miembros que destacan en el país asiático como animadores de televisión y actores, Super Junior no necesitaba venir a reafirmar nada. Eso lo tenían muy claro las ELF que vienen siguiéndolos desde sus inicios e, incluso, las que se están sumando como fans de la boyband recientemente. Todas ellas congregaron un total de 8.850 personas en el Movistar, que dieron vida a un bello mar humano de color azul zafiro.

Una de las canciones que destacó fue la presentación de su último sencillo, "Lo siento", con la compañía de Leslie Grace, quien luego cantó tres canciones en solitario en el escenario, homenajeando incluso a la fallecida Selena Quintanilla. Los cánticos del coro en español del single de Super Junior del público y el respeto que tuvieron por la cantante marcaron la puesta en escena.

Si bien estamos frente a una nueva generación de artistas, es evidente que sin los cimientos que ha puesto Super Junior desde su debut el 2005, el K-Pop seguiría siendo nada más que una rara anécdota de un país lejano.