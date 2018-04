Deadpool sabotea mensaje de Hugh Jackman

Son viejos amigos y cada vez que pueden se realizan bromas el uno al otro. Desde que Hugh Jackman y Ryan Reynolds compartieron en la película "X-Men Origins: Wolverine" en el año 2009, estos dos actores han cultivado una entretenida amistad que, incluso, se ha visto plasmada en el cine, ya que en la película "Deadpool", Reynolds realizó varios chistes a costa de Jackman.

Esta vez, ambos actores protagonizaron un entretenido video publicado en el Instagram del ex Wolverine en el que Jackman trata de enviar un mensaje de cumpleaños a alguien y es interrumpido por Reynolds vestido del antihéroe de Marvel. "Cuando tratas de grabar un sincero mensaje de cumpleaños… pero eres interrumpidos por el último grand showman", escribió Jackman con el video.

Esta reunión se realizó en el marco de la CinemaCon, donde 20th Century Fox presentó un video musical que tuvo como protagonista a ambos actores.

When you’re trying to record a heartfelt birthday message …. but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) April 27, 2018