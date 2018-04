La millonaria herencia que dejó Avicii

Cientos alrededor del mundo lloraron la temprana muerte de Avicii, uno de los jóvenes DJs que se había posicionado increíblemente bien dentro de los circuitos de música electrónica internacional.

Pero la verdad es que parecer ser que el legado de Tim Bergling -su nombre real- no sólo está en la música. A más de una semana de su deceso han comenzado los cuestionamientos de quién heredará la fortuna acumulada por el productor sueco que a sus 28 años de edad no tuvo hijos.

Aunque según informa el medio español AS no se ha logrado determinar el valor total de sus bienes, la revista Forbes estima que se trata de la no menor suma de 5,7 millones de euros, o sea, aproximadamente uno 4 mil millones de pesos chilenos.

Esto considerando que hasta 2014 el músico cobraba unos 250 mil dólares por presentación y que hasta ese mismo año ya albergaba unos 23 millones de euros.