Mariana Derderian se suma a las críticas contra Paz Bascuñán

Gracias a todas las valientes colegas y compañeras por su coraje y arrojo. Las admiro y respeto profundamente. Gracias por estar en esta lucha, por atreverse, por ser las puntas de lanza en este tema tan intimo, delicado y expuesto. Gracias como mujer y gracias como Madre de un niña que espero se desenvuelva en un país donde estos actos estén condenados. La gente normaliza situaciones que bajo todo punto de vista son abuso de poder. Es tan infantil como falsa la defensa del Sr. Cuando apela a su ingenuidad, aunque claro, otra opción no tiene. #SeLesAcaboLaFiestaAbusadores #QueCaiganTodos Y Lamento que existan actrices tan miopes y egoístas. Gracias @revista_sabado por tan respetuoso trabajo y por ayudar con este reportaje a que este tipo de personas dejen de sentirse intocables.

