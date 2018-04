Sandra Arriagada: "Condeno el servilismo patriarcal de la actriz Paz Bascuñán"

"Aplaudo a mi valiente colega Barbara Zemelman y condeno el servilismo patriarcal de la actriz Paz Bascuñán, que al parecer gusta de blindar a directores machistas y abusadores de poder, me imagino que más preocupada de su pega que de su género".

Así comienza el extenso manifiesto de Sandra Arriagada, guionista del área dramática de TVN que a través de su cuenta de Facebook decidió manifestar su descontento con el actuar de algunas actrices que manifestaron una postura menos agresiva frente a las recientes acusaciones en contra del ex director y productor de Canal 13 Herval Abreu luego de que la Revista Sábado de El Mercurio publicara un extenso reportaje sobre sus acusaciones de acoso y abuso sexual.

Publimetro Chile Por acoso sexual y abuso de poder mujeres acusan al zar de las teleseries chilenas Herval Abreu Siete mujeres dejaron el miedo atrás y alzaron la voz contra el magnate según un reportaje publicado por Revista Sábado de El Mercurio

Arriagada, quien participó en telenovelas como "La chúcara", "Buscando a maría" y "La colombiana", también comentó a través de su cuenta que Abreu la habría invitado a trabajar con él: "Este señor también me escribió, proponiéndome que volviera a escribir para tele y trabajara con él, y ahora entiendo porqué. Buscaba apoyo. Que por supuesto no le daré. Y en este momento estoy bloqueando a Herval Rossano Abreu de facebook y declarando que nunca más en mi vida tendré miedo y me quedaré callada con gente así, porque necesito trabajar".

En el texto además señala: "Condenemos estos actos, no silenciemos por peguita y sobre todo, compañeras, NO LOS BLINDEMOS. Y condenemos también a las mujeres que lo hacen. Cobardes que nos remen pa atrás y digan "es que a mi no me lo hizo, entonces tu mientes" sean una vergüenza para el género, y las aislemos, para proteger a las valientes que denuncian."