Roberto Farías, actor de "Perdona nuestros pecados", es acusado de abuso sexual e intento de violación

Continúan las repercusiones tras las acusaciones de acoso sexual contra Herval Abreu, director de "Soltera otra vez y otras producciones, ya que el mundo de la televisión y las teleseries ha reconocido que prácticamente era un "secreto a voces" y que se conocía el modus operandi del hombre acusado por al menos siete mujeres.

Los matinales esta mañana han desplegado su pauta en relación al tema y esto ha dado pie para que también otras mujeres se atrevan a denunciar. Así sucedió hace algunas horas a través de redes sociales, donde la actriz Catalina Bianchi Zornow hizo publica la terrible experiencia vivida con un actor de "Perdona nuestros pecados": Roberto Farias, "carne amarga" en la producción.

"ROBERTO FARÍAS, TALENTOSO ACTOR DE TV, CINE Y TEATRO HACE ALGUNOS AÑOS ABUSÓ SEXUALMENTE DE MÍ EN EL BAÑO DE MI CASA CON GRAN VIOLENCIA FÍSICA Y VERBAL, BAJO AMENAZAS. SU MUJER Y SU HIJA ESTABAN EN LA CASA. YA NO TENGO MIEDO", escribió la actriz en Facebook.

"FINALMENTE NO LOGRÓ VIOLARME PORQUE ESTABA BAJO EFECTOS DE DROGAS Y ALCOHOL Y SU MIEMBRO NO REACCIONÓ COMO ÉL QUERÍA T FINALMENTE LOGRÉ SOLTARME Y DARLE UNA PSTADA EN LAS WEAS (EL HOMBRE DEBE MEDIR 1.90 Y PESAR 100 KILOS, FUE BOXEADOR) TUVE MUCHO MIEDO… YA NO TE TENGO MIEDO #noesno", agregó a través de Instagram.